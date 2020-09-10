General Mills: حققنا نموا هائلا في مبيعاتنا عبر المنصات الإلكترونية

أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة General Mills في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا Balki Radhakrishnan، في مقابلة مع "العربية"، أن التسوق الاستهلاكي أحد مجالات الأعمال التي شهدت الكثير من الاضطرابات، مع تحول عدد كبير من المستهلكين إلى التجارة الإلكترونية.

وقال: "رأينا نموا هائلا في مبيعات منتجاتنا عبر منصات التجارة الإلكترونية في آخر 5 أشهر وهو يوازي ما سجل في آخر 5 سنوات".

ولكن عاد ليشير إلى أنه بالرغم من ذلك ما زالت التجارة الإلكترونية تشكل نسبة صغيرة من "مبيعاتنا واعتمادنا ما زال كبيرا على المنصات التقليدية مثل الهابرماركت والسوبرماركت".

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وأضاف: "حققنا نمواً مزدوج الرقم للعديد من منتجاتنا مثل betty crocker حيث اكتشف المستهلكون مجددا المطابخ في منازلهم وأصبحوا يخبزون كثيرا ويستهلكون الطعام بشكل أكبر داخل البيت بدلا من خارجه وهذا كان إيجابيا لأعمالنا".



وفي حين لفت إلى أنه نمو مزدوج الرقم في المنطقة ككل، نوه بأنه "كانت هناك أسواق أداؤها أقوى من غيرها مثل الأسواق الأهم وهي السعودية والإمارات والكويت، شهدنا استجابة فعالة من المستهلك للكثير من أنشطتنا والابتكارات الجديدة التي تم طرحها في السوق".

وردا على سؤال، شدد على أنه هناك تغير كبير في سلوكيات المستهلك بسبب أزمة كورونا، حيث أصبح المستهلك يبحث عن التغذية السليمة في المنتجات التي يختارها فاهتمامه بالصحة والتغذية السليمة أصبح أقوى.

وفي نفس الوقت، يبحث المستهلك عن الراحة والقيمة مع بقائه في المنزل لساعات أطول، "ونحن نسعى أن نوفر لعملائنا تلك الاحتياجات في جميع منتجاتنا".