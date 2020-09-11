"الاستثمارات العامة" يدرس المشاركة بطرح "أنت جروب" الصينية

كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، عن دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستثمار في الطرح العام الأولي للشركة الصينية المتخصصة بمجال التكنولوجیا المالیة "أنت جروب".

وأوضح المصدران أن الصندوق السیادي السعودي تلقى مفاتحات من "أنت جروب" من خلال مستشارین للنظر في الاستثمار في العملیة.

ومن المرتقب أن یصبح طرح "أنت" الأكبر في العالم بحصیلة قد تصل إلى 30 ملیار دولار.

موضوع يهمك أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن منطقة اليورو تعاني من ركود أقل في العام الجاري،... "المركزي الأوروبي" يتوقع ركوداً أقل وعودة بطيئة للتضخم اقتصاد

وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

وسيكون طرح "أنت" أول إدراج يجري بالتزامن في هونغ كونغ وفي ستار ماركت التي تأسست قبل عام، مما سيعزز مركز هونغ كونغ كسوق عالمية لعمليات الطرح الأولي ويساعد في تحسين وضع ستار كمركز لأسواق المال.

وتتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة 300 مليار دولار، وكان ضخه الاستثماري يتركز من قبل في الولايات المتحدة، لكنه اتفق في يونيو على استثمار 1.49 مليار دولار في جيو بلاتفورمز، الوحدة الرقمية لمجموعة ريلاينس إندستريز الهندية.

وكان ياسر الرميان رئيس الصندوق قد كشف في وقت سابق، تطلع الصندوق إلى الصين بينما يتوسع في استثماراته العالمية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، مؤخراً، أن صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري محادثات لشراء حصص في ذراع التجزئة للملياردير الهندي موكيش أمباني ريلاينس إندستريز.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية لشهر سبتمبر 2020 احتلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الثامنة عالمياً بحجم أصول نحو 390 مليار دولار.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية) نموا في إجمالي الأصول بزيادة تعادل 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال).