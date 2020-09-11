هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد هارموني أو إس.. وهذا موعد إطلاقه

ستبدأ شركة هواوي في بيع الهواتف الذكية القادرة على العمل بنظام التشغيل المصمم ذاتيًا العام المقبل حيث تسعى إلى استمرار أعمالها الاستهلاكية بدون نظام أندرويد الخاص بشركة غوغل والموردين الأميركيين الآخرين.

وأعلن رئيس شركة هواوي، ريتشارد يو، أن شركته ستطلق هواتف ذكية مزودة بنظام التشغيل Harmony 2.0 اعتبارا من العام القادم.

ووفقا لموقع "سي إن أ" الصيني، من المتوقع أن تظهر عدة أجهزة جديدة تعتمد على نظام التشغيل الخاص في الأسواق قريبًا، وعلى وجه الخصوص من المخطط إطلاق ساعات ذكية جديدة مع نظام التشغيل بحلول نهاية العام.

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وخلال مؤتمر Huawei Developer Conference الذي عقد عبر الإنترنت مؤخرا قال يو: "اعتبارا من العام القادم سيتم طرح Harmony 2.0 لجميع الهواتف الذكية، نظام التشغيل هذا سيعزز أداء وكفاءة أجهزتنا المحمولة".

وأشار رئيس الشركة إلى "أن نسخة نظام التشغيل الجديدة ستكون متاحة بلا قيود لمطوري التطبيقات والخدمات الرقمية".

وأضاف "بدءا من اليوم ستكون أنظمة Harmony OS متاحة لأجهزة IoT المزودة بذواكر تتراوح ما بين 128 كيلوبايت و128 ميغابايت، والتي منها أجهزة التلفاز الذكية، والأجهزة المحمولة والسيارت وغيرها.. واعتبارا من أبريل 2021 سنتيح هذه البرمجيات للأجهزة المزودة بذواكر تتراوح ما بين 128 ميغابايت و4 غيغابايت.

وخلال استعراضها لنظام Harmony 2.0 الجديد أشارت هواوي إلى "أن هذا النظام سيكون قادرا على العمل في الهواتف الذكية وكذلك الحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وعدد من الأجهزة الأخرى مثل الساعات والمساعدات المنزلية الذكية".

وتجدر الإشارة إلى أن هواوي كانت قد أعلنت عن نيتها تطوير أنظمة تشغيل خاصة لأجهزتها العام الفائت، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وشركة غوغل المطورة لأنظمة أندرويد.