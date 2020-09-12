الصين تفضل حظر تيك توك بأميركا على بيعه قسراً

قالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر إن بكين تعارض بيع بايت دانس الصينية مالكة تيك توك لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل قسري، وسيكون من الأفضل لديها وقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة نهائيا في الولايات المتحدة.

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تجري بايت دانس محادثات لبيع أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين بينهم مايكروسوفت وأوراكل منذ أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بحظر الخدمة في حالة عدم بيعها.

وأعطى ترمب بايت دانس مهلة حتى منتصف سبتمبر أيلول لإتمام الصفقة.

لكن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، قالت إن المسؤولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل كلا من بايت دانس والصين تبدوان في موقف ضعف في مواجهة الضغط من واشنطن.

وقالت بايت دانس في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية لم تخطرها أبدا بأنها يتعين عليها وقف تيك توك في الولايات المتحدة أو في أي سوق أخرى.

وقال اثنان من المصادر إن الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 أغسطس آب لتأجيل أي صفقة توصلت إليها بايت دانس إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل.

ولم يرد مكتب معلومات مجلس الدولة ووزارتا الخارجية والتجارة بالصين على طلبات للتعقيب أرسلت خارج أوقات العمل الرسمية.