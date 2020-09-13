صفقة بـ20 مليار دولار لاستحواذ "جيلياد" على "إمينوميدكس"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن جيلياد ساينسز للأدوية تقترب من إبرام صفقة لشراء شركة الأدوية الحيوية إمينوميدكس بمقابل يزيد على 20 مليار دولار في صفقة ستوسع محفظة جيلياد لعلاج أمراض السرطان.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن صفقة إمينوميدكس قد تُعلن غدا الاثنين، إن لم يكن قبل ذلك. وحصل عقار تروديلفي لعلاج السرطان الذي تنتجه إمينوميدكس على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية للاستخدام كعلاج لأحد سرطانات الثدي الشديدة، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وأضافت الصحيفة أن المناقشات بين جيلياد وإمينوميدكس تركزت في البداية على شراكة ثم تحولت إلى مفاوضات استحواذ.



ولم ترد أي من الشركتين حتى الآن على طلبات بالبريد الإلكتروني من رويترز للتعليق.



ونمت قيمة أسهم إمينوميدكس إلى المثلين تقريبا هذا العام، مما يعطى الشركة تقييما يقارب الـ10 مليارات دولار. وكانت أعلنت الشهر الماضي عن بيانات إيجابية متعلقة بعقار تروديلفي.



وسيضاف الاستحواذ على إمينوميدكس إلى العديد من الصفقات التي وقعتها جيلياد هذا العام بهدف توسيع محفظتها لعلاج السرطان.



اشترت جيلياد 49.9% في شركة بيونير إمينوثيرابيتكس لتطوير عقاقير السرطان في يونيو حزيران مقابل 275 مليون دولار بعد أشهر فقط من دفع 4.9 مليار دولار للاستحواذ على فورتي سيفن التي تصنّع علاجا تجريبيا لسرطان الدم.