اتحاد الخليج تدعو مساهميها لإقرار الدمج مع "الأهلية" وزيادة رأس المال 

دعا مجلس إدارة شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("شركة اتحاد الخليج")، اليوم الأحد، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن الجمعية ستنعقد يوم 5 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل ما نسبته 50% من رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيح إذا حضر مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

موضوع يهمك أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني زيادة رأسمال... إقرار دمج الأهلية مع اتحاد الخليج للتأمين شركات

وأشارت الشركة أنه سيتم التصويت خلال الجمعية على دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج من خلال إصدار 0.646135284552846 سهم في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهم في الشركة الأهلية، كما سيتم التصويت على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.475 مليون ريال.

وسيتم أيضا التصويت على تغيير اسم الشركة الدامجة ليصبح "شركة اتحاد الخليج – الأهلية للتأمين التعاوني" بعد إتمام صفقة الاندماج.