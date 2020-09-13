الأسمنت الأبيض توزع 90 مليون ريال عن أرباح النصف الأول

قرر مجلس إدارة شركة الاسمنت الابيض السعودي، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول من العام المالي 2020، بقيمة إجمالية قدرها 90 مليون ريال، موزعة على 120 مليون سهم.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن حصة السهم من الأرباح تبلغ 0.75 ريال للسهم.

وأوضحت أن أحقية الارباح لمساهمي الشركة المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم الاحد 20/09/2020 الموافق 03/02/1442هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وحققت الشركة أرباحا صافية في النصف الأول من 2020، بلغت 121.3 مليون ريال، مقابل 72.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 68%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام 125 مليون ريال، مقابل 77.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 62%.

وقالت الشركة إن نمو أرباحها يعود إلى ارتفاع المبيعات، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل رغم ارتفاع مخصصات الزكاة خلال الفترة.