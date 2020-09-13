الاستثمار بالشركات الغذائية الناشئة يرتفع 3 مرات رغم كورونا 

على الرغم من تعطل العديد من القطاعات بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19، إلا أن الشركات الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات شهدت زيادة في الاستثمارات قدرها 277% في النصف الأول فقط من عام 2020، مقارنةً مع تم تحقيقه خلال العام السابق.

وفقًا لتقرير ماجنيت لاستثمارات رأس المال المغامر في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصلت الشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات على 43 مليون دولار من التمويل عام 2019.

واحتلت الصناعة المرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات، بأربع وخمسين صفقة، واحتلت المرتبة السادسة من حيث إجمالي التمويل، استحوذت السعودية على 22% من هذه الاستثمارات، و44% من نشاط التمويل في هذا القطاع.

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وبالرغم من أن فيروس كورونا شل العديد من القطاعات، إلا أن النصف الأول من عام 2020، شهد زيادة قدرها 277% في استثمارات قطاع الأغذية والمشروبات مقارنةً بالعام السابق ككل، لتصل إلى 162 مليون دولار في 41 صفقة استثمارية، إذ ركزت العديد من الشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات على التكنولوجيا الرقمية، وجذبت شهية المستثمرين.

وتوفر شركة Kitopi، وهي شبكة من المطابخ السحابية للمطاعم، حيث توفر البنية التحتية والمطابخ والبرامج لتوسيع عمليات التوصيل دون حاجة المطاعم إلى توسيع أعمالها.

وتدير حاليًا شبكات في نيويورك ولندن والإمارات والكويت والسعودية وحصلت في فبراير على 60 مليون دولار في جولة استثمارية.

و"جاهز" هي شركة سعودية توفر منصة توصيل الطعام عبر الإنترنت لربط المطاعم والأسطول اللوجستي وطلبات العملاء في تطبيق جاهز على الجوال. وحصلت في يونيو في الجولة الاستثمارية A على تمويل بـ 36.5 مليون دولار.

وشركة Pure Harvest Smart Farms هي شركة ناشئة للأعمال التجارية الزراعية مقرها الإمارات تركز على الزراعة المحلية والمستدامة للفواكه والخضراوات وتطور وتدير مزارع ذات تقنية مناخية عالية حصلت في الجولة التمويلية على 20.6 مليون دولار في أبريل 2020، وذلك خلال ذروة الوباء. وبلغ مجموع الاستثمارات التي جرى ضخها بالشركة خلال 4 جولات استثمارية نحو 28.4 مليون دولار.

وشركة Elmenus التي تتخذ من القاهرة مقراً لها تساعد العملاء على اختيار ما يأكلونه وتركز على تجربة خاصة من خلال منصة شاملة لقوائم المطاعم الرقمية والتعليقات والصور. قاموا بجمع 8 ملايين دولار في جولة استثمارية من السلسلة B في فبراير. وبلغ مجموع الاستثمارات التي تم ضخها بالشركة 9.5 مليون دولار.

ويعد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت سوقًا غير مستغل في مصر، حيث تتم حاليًا معالجة 4% فقط من إجمالي طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت، والمنافسة الرئيسية هي الطلبات عبر الهاتف.

وشركة Sary هو سوق رقمي للأعمال التجارية يربط بين الشركات الصغيرة وتجار الجملة من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والبقالة بالجملة في السعودية. وتم الإعلان عن جولة تمويل بقيمة 6.6 مليون دولار في أبريل. وبلغ مجموع الاستثمارات التي جرى ضخها بالشركة عبر جولتين استثماريتين 6.6 مليون دولار.