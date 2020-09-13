"السنبلة" للعربية: طرح شركات تابعة بالسوق السعودية خلال عامين

قال سامر إبراهيم كردي رئيس مجلس إدارة مجموعة السنبلة في تصريحات لقناة العربية، إن شركته تعتزم طرح شركات تابعة لها في البورصة السعودية خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال في حديثه مع قناة العربية، إنه لا توجد خطط حتى الآن لطرح الشركة القابضة. وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في 50 دولة، ولديها مصانع في عدة دول.

وأشار إلى أن كورونا أدى إلى تعثر كبير في سلسلة الإمدادات العالمية، لكنه أكد أن السعودية استطاعت على نحو أسرع من دول أخرى أن تتعافى من هذا الأمر بفضل الإجراءات التي اتخذتها المملكة والطاقات الإنتاجية العالية للشركات بالمملكة.

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ووفقا للموقع الإلكتروني للشركة، تأسست مجموعة السنبلة عام 1980، ولديها منتجات غذائية في 12 قطاعا.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، قال الكردي إنه سيكون من الأمور الهامة، ففي العشرين سنة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أغلب دول العالم، ليس لديها القدرة على الوصول إلى الإنتاج الغذائي المتكامل، موضحا أنه من الضروري عمل منظومة من مجموعة دول للوصول إلى الأمن الغذائي المتكامل.