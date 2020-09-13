"المراكز العربية" تبيع كامل حصتها في "البوارج" بـ40 مليون ريال

قالت شركة المراكز العربية إنها أتمت عملية بيع كامل حصصها المتبقية في "شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري" بمبلغ 40.4 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن الأثر المالي من عملية بيع هذه الحصص سيظهر على نتائج الشركة للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر الجاري، علماً بأنه لن يكون جوهرياً على قوائم الشركة المالية.

يذكر أيضاً أن حصص الشركة في "شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري" ما زالت خاضعة لفترة حظر بيع تمتد لستة أشهر تالية للطرح العام الأولي لشركة أملاك العالمية.

وأشارت المراكز العربية إلى استثمارها غير المباشر في رأسمال "شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري" (التي أتمت عملية طرحها العام الأولي خلال شهر يوليو 2020م)، والذي يأتي من خلال اثنتين من شركاتها التابعة، وذلك بنسبة 3.94% (بعد الطرح) من خلال "شركة المكارم الدولية للتطوير العقاري"، وبنسبة 1.97% (بعد الطرح) من خلال "شركة البوارج الدولية للتطوير والاستثمار العقاري"، وبعد إعادة تصنيف الشركة لهذا الاستثمار ليصبح ضمن "الاستثمارات المتاحة للبيع".