هذه رحلة "زين" السعودية مع هيكلة رأسمالها منذ 2012

خفضت زين السعودية رأسمالها لأول مرة في 2012 بنسبة 65% من 14 مليار ريال إلى 4.8 مليار ريال، وذلك بعد تسجيل خسائر متراكمة بأكثر من 9.5 مليار ريال.

ثم تم زيادة رأسمال زين السعودية في 2012 بعد التخفيض، عن طريق إصدار أسهم حقوق ملكية بقيمة 6 مليارات ريال.

في المرة الثانية، تم تخفيض رأسمال زين السعودية في 2015 وبنسبة 46% لإطفاء خسائر متراكمة بـ 5 مليارات ريال، وذلك من 10.8 مليار ريال إلى 5.8 مليار ريال في 2015.

موضوع يهمك أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، تخفيض... "​هيئة السوق" توافق على طلب "زين السعودية" تخفيض رأسمالها أسواق المال

مع العلم أن هيكلة رأسمال زين السعودية في 2015 لم تشمل زيادة رأسمال الشركة.

والآن هيئة سوق المال توافق على توصية الشركة بتخفيض رأس المال بـ 23% لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 583.73 مليون سهم إلى 448.73 مليون سهم.

وبعد تخفيض رأسمال، سيتم زيادته بإصدار أسهم حقوق ملكية بـ4.5 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت أن الشركة سوف تنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ويجب ألا يُنظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.