شركة تابعة لأرابتك تفوز بعقد بقيمة 110 ملايين دولار

فازت شركة "الهدف للإنشاءات الهندسية" التابعة لأرابتك بعقد من شركة "أدنوك البرية"، بقيمة 110 ملايين دولار.

وتبلغ مدة العقد 20 شهرا، ويتضمن أعمال تصميم وتوريد وإنشاء مرافق لاستلام النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي، وذلك بهدف استيراد النفط الخام غير المعالج من حقل زاكوم العلوي ونقله لمصفاة الرويس الغربية لمعالجته.

وقال وائل فرسخ الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك، إن العقد الجديد يعزز أواصر العلاقات مع أدنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فرسخ: "يأتي فوزنا بهذا المشروع الهام بما يتماشى مع استراتيجيتنا، ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز".