أسهم أوراكل تقفز بأكثر من 5% بعد تأكيد صفقة تيك توك 

قفزت أسهم شركة أوراكل، اليوم الاثنين، خلال تداولاتها بالبورصة الأميركية، بعد تأكيدها على صفقة تيك توك.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5.6%، خلال بداية التعاملات، وصلت إلى 60.06 دولار. وجاءت الشركة في المرتبة الخامسة بقائمة الأسهم الأنشط من حيث حجم التداول.

وأكدت الشركة يوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقا مع شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، بعد أسابيع من مهلة أعطاها الرئيس دونالد ترمب للشركة للخروج من السوق الأميركي. ومازالت الصفقة تحتاج إلى موافقة الحكومية الأميركية.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "تؤكد أوراكل تصريحات وزير (الخزانة) منوشين بأن الشركة جزء من العروض المقدمة من قبل بايت دانس لوزارة الخزانة خلال إجازة الأسبوع، والتي ستقوم خلالها أوراكل بتقديم خدماتها كمزود تكنولوجيا موثوق به (تتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك)".

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الموعد النهائي المحدد لشركة "ByteDance" الصينية لبيع أصول تطبيق "تيك توك" في... ترمب: لن يتم تمديد مهلة وقف تطبيق تيك توك في أميركا أميركا

تخلت شركة بايت دانس الصينية عن بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وقررت تأسيس شراكة مع أوراكل بأمل تفادي الحظر الأميركي وإرضاء الحكومة الصينية.

بذلك تخرج شركة ميكروسوفت من السباق بعد أن كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي عزمها شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا.

وعملت أوراكل على هذه الصفقة مع بعض مستثمري بايت دانس، ومن بينهم شركة الملكية الخاصة جينرال أتلانتك، وشركة راس المال المغامر سيكويا كابيتال.

ومن غير الواضح بعد ما إذا ستوافق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذه الاتفاقية بعد أن كانت قد طالبت ببيع العمليات الأميركية لتيك توك.