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أوبر تعود غدا للمحكمة في محاولة لمواصلة عملها في بريطانيا

المصدر: دبي - العربية.نت
أوبر تعود غدا للمحكمة في محاولة لمواصلة عملها في بريطانيا
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تعود شركة أوبر إلى محكمة ويستمنيستر الابتدائية في محاولة منها لمواصلة أعمالها في المملكة المتحدة، وهي أكبر أسواقها الأوروبية.

وستبدأ المحكمة يوم غد، جلسات لثلاثة أيام بشأن مدى وجوب استئناف قرار هيئة النقل في لندن القاضي بتجريد أوبر من ترخيص التشغيل الخاص بها.

وهذه المرة الثانية التي تَمْثُل فيها شركة أوبر في المحكمة بعد أن حصلت في عام 2018 على ترخيص لمدة خمسة عشر شهرا فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من التصريح السابق للشركة لمدة 5 أعوام.

وكانت هيئة النقل قد ألغت ترخيص أوبر للمرة الثانية وذلك بأسباب تتعلق بالسلامة.

كلمات دالّة

#بريطانيا, #أوبر, #محكمة

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