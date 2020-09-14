هذا تأثير كورونا على أكبر 5 شركات عقارية في مصر

تظهر نتائج أكبر 5 شركات عقارية ببورصة مصر تراجع أرباحها المجمعة في الربع الثاني من السنة نحو 31% في ظل تباطؤ المبيعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن المحللين يتوقعون تعافي القطاع أواخر العام وفي العام المقبل.

وبحسب بيانات الشركات، بلغ إجمالي أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبالم هيلز للتعمير وسوديك وإعمار مصر للتنمية ومدينة نصر للإسكان والتعمير 1.018 مليار جنيه (64.76 مليون دولار) في الربع الثاني، مقارنة مع 1.470 مليار قبل عام.

كانت السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، ثالث أكبر شركة عقارية ببورصة مصر، الأشد تضررا من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتباطؤ المبيعات، حيث هوت أرباحها نحو 77% إلى 40 مليون جنيه، بعدما هبطت نحو 83% في الربع الأول.

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وقالت نعمت شكري، رئيسة البحوث في بنك الاستثمار إتش.سي ومحللة القطاع العقاري، "فيروس كورونا أدى إلى تباطؤ المبيعات الأولية للمطورين وتأخر التسليمات مما أثر على المطورين العقاريين بصورة أكبر لأن تعافي القطاع كان مربوطا بتعافي الاقتصاد".

انتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفضل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

لكن مع بدء تفشي فيروس كورونا، توقفت السياحة وهوت أسعار الغاز وواجهت التحويلات خطر تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها كثير من المصريين.

وقال المحلل المالي من برايم لتداول الأوراق المالية كريم فريد: "مما لا شك فيه أن كورونا تسبب في خمول سوق العقارات حيث أُلغيت معارض العقارات وتم تعطيل خطط إطلاق مراحل جديدة من أجل تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن "عاملا رئيسيا في انخفاض المبيعات على أساس سنوي هو أن الفترة المقارنة كانت تشمل موجة مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة."

ولا تعمل الشركات الخمسة في العاصمة الإدارية الجديدة باستثناء طلعت مصطفى التي نزلت أرباحها 36% في الربع الثاني إلى 303.6 مليون جنيه، بينما زادت إيراداتها من النشاط العقاري 8.2%.

وكانت الشركة الوحيدة التي حققت نموا في أرباح الربع الثاني هي إعمار مصر، بزيادة نحو 13% إلى 365.7 مليون جنيه.

وقال فريد إن "تداعيات كورونا تسببت في انخفاض معدل تسليم الوحدات مما تسبب في انخفاض ربحية الشركات بجانب ارتفاع معدل إلغاء التعاقدات والتأخر في دفع الأقساط‭‭"‬‬.

وبلغت نسبة إلغاء التعاقدات في سوديك 13% بقيمة 130 مليون جنيه من المبيعات المتعاقد عليها.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري لرويترز إن "مبيعات العقارات في مصر تراجعت بين 30 و40% في النصف الأول من العام بسبب تداعيات فيروس كورونا ومخاوف العملاء من الشراء، وأتوقع زيادة المبيعات من جديد في النصف الثاني من 2020".

وبلغت إيرادات الشركات العقارية الخمسة التي جمعت رويترز نتائجها 4.795 مليار جنيه في الربع الثاني، بتراجع 18.5% على أساس سنوي.

وشملت التداعيات أسعار أسهم الشركات التي تراجعت بنهاية الربع الثاني بين 10 و30% بعد خسائر وصلت في وقت سابق إلى ما بين 18 و48%.

وكان سهم مدينة نصر للإسكان الأسوأ أداء وسهم إعمار مصر الأقل تراجعا في الربع الثاني، وفقا لإبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية.

وتوقع فريد أن "تبدأ مبيعات العقارات في النشاط خلال الربع الرابع من 2020 بالتزامن مع انعقاد معرض سيتي سكيب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حيث يقوم المطورون بالإعلان عن مشاريع أو مراحل جديدة" لكنه ربط ذلك بعدم حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.

وقالت نعمت شكري من إتش.سي ‎"تحسنت المبيعات الأولية للمطورين العقاريين خلال نهاية يونيو (حزيران) وبداية يوليو (تموز)... لكن نتوقع أن يستغرق تعافي القطاع بعض الوقت.

وأضاف أن "التعافي سيكون أكبر في 2021 عن 2020، ولذا نرى أن بعض المطورين العقاريين خفضوا المبيعات المستهدفة للعام 2020 والبعض أحجم عن تقديم أي مستهدفات للعام 2020".