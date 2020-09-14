أوراكل.. أداة تيك توك لتفادي بطش أميركا وإرضاء الصين

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتخلص من العمليات الأميركية لتطبيق TikTok، تم عقد شراكة بين الشركة الأم بيت دانس وشركة أوراكل.

تخلت شركة بايت دانس الصينية عن بيع عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وقررت تأسيس شراكة مع أوراكل بأمل تفادي الحظر الأميركي وإرضاء الحكومة الصينية.

بذلك تخرج شركة ميكروسوفت من السباق بعد أن كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي عزمها شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا.

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وبموجب الصفقة المقترحة بين بايت دانس، وأوراكل، ستكون الأخيرة الشريك التقني للشركة الصينية في الولايات المتحدة وسوف تتولى إدارة بيانات مستخدمي تيك توك في أميركا. كما تواصل أوراكل التفاوض بشأن الحصول على حصة في عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

وعملت أوراكل على هذه الصفقة مع بعض مستثمري بايت دانس، ومن بينهم شركة الملكية الخاصة جينرال أتلانتك، وشركة راس المال المغامر سيكويا كابيتال.

ومن غير الواضح بعد ما إذا ستوافق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هذه الاتفاقية بعد أن كانت قد طالبت ببيع العمليات الأميركية لتيك توك.

وردت تيك توك بدعوى قضائية ضد إدارة ترمب قائلة إن تحديد موعد نهائي يتجاهل المدة الضرورية لإيجاد مشتر وعقد الصفقة.

وكانت مفاوضات بيع العمليات الأميركية لتيك توك انقلبت رأساً على عقب بسبب قيام الصين بتحديث قواعد مراقبة الصادرات أواخر الشهر الماضي/ لمنحها رأيًا في نقل خوارزمية تيك توك إلى مشتر أجنبي.