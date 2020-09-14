هل يغير استحواذ NVIDIA على آرم نموذج الأعمال؟

أكد Simon Segars الرئيس التنفيذي لـ Arm Holdings أن صفقة بيع الشركة لـ NVIDIA الأميركية لن تغير نموذج أعمال مصممة الرقائق البريطانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة آرم بتصريحات أعقبت الصفقة، أنه تم تسليط الضوء على هذه النقطة خلال المحادثات مع كل من سوفت بنك وNVIDIA.

هذا وكشف الرئيس التنفيذي لـ Arm Holdings أن الشركة ستحافظ على استقلاليتها.

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من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لـ NVIDIA أنه سيتم العمل بشكل رئيسي على تطوير Arm Holdings في بريطانيا، مشيرا إلى رغبة NVIDIA إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن التوسع في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت شركتا إنفيديا وآرم هولدنجز، الاثنين، إن الأولى ستشتري مصمم الرقائق البريطاني من مجموعة سوفت بنك بمقابل يصل إلى 40 مليار دولار في صفقة ستعيد تشكيل صناعة أشباه الموصلات عالميا.

تضع الصفقة موردا حيويا لشركة أبل والعديد من الشركات الأخرى في القطاع تحت سيطرة لاعب وحيد، ومن المحتمل أن تواجه معارضة من الجهات الرقابية ومنافسي إنفيديا، أكبر شركة أميركية منتجة للرقائق من حيث القيمة السوقية.

وفيما يخص سوفت بنك، فإن الصفقة بمنزلة تخارج مبكر من آرم التي اشترتها قبل أربعة أعوام فقط مقابل 32 مليار دولار.

كان الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون يعول كثيرا على مستقبل آرم، لكنه يقلص حصصه في أصول مهمة لتدبير السيولة.