"الاتحاد للطيران" إلى 58 وجهة في سبتمبر وأكتوبر

كشفت شركة الاتحاد للطيران بأنها تسير رحلاتها إلى 58 وجهة في شتى أنحاء آسيا و أستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وذكرت الشركة في تحديث لها أنه لن يسمح للمسافرين بدخول الإمارات إلا إذا كان المسافر مواطناً أو مقيماً بتأشيرة صالحة، مشيرة إلى أنه لن يسمح بدخول حاملي جميع التأشيرات الأخرى بما في ذلك التأشيرات السياحية.

وشددت الشركة على أهمية إجراء فحص كوفيد -19 بي سي آر قبل السفر مع الاتحاد للطيران، حيث يجب إجراؤه قبل 96 ساعة كحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة في أي مؤسسة طبية معتمدة حكومياً.

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وأوضحت الشركة أنه وحتى 30 سبتمبر توفر رحلات إلى 8 وجهات هندية تتضمن أحمد آباد، تشيناي، وحيدر آباد، مومباي، وبنغالور، وكوتشي، ونودلهي، وتيروفانانثابورام.

وستبدأ الشركة تسيير رحلاتها إلى وجهاتها التالية في الهند حسب التواريخ التالية: تشيناي اعتباراً من 17 سبتمبر، حيدر آباد اعتباراً من 19 سبتمبر.

وتواصل الشركة تسيير رحلاتها إلى كولومبو، إسلام آباد، لاهور، ماليه.

وستستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى بانكوك اعتباراً من 1 أكتوبر القادم، بينما جرى تقييد الرحلات إلى ملبورن الأسترالية إلى 24 أكتوبر القادم.

وتستأنف الرحلات أيضاً إلى إسطنبول اعتباراً من 1 أكتوبر القادم، بينما تسير الاتحاد للطيران رحلاتها إلى موسكو اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، تستأنف الاتحاد للطيران رحلاتها إلى الدمام والرياض ومسقط اعتباراً من 1 أكتوبر القادم.