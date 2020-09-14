"تداول" تعلق سهم "أسلاك" جلستين لتطبيق تخفيض رأس المال

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على عملية تخفيض رأس المال بنهاية يوم أمس الأحد وعدم استلام الشركة أي اعتراضات من دائني الشركة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن قرار تخفيض رأس المال أصبح نافذاً، بإلغاء 8.78 مليون سهم، من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية للسهم (10 ريالات) لكل سهم ملغى لصالح مساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد والمسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية فترة تداول ثاني يوم يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

كما أعلنت "تداول" أنه سيتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأثنين وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 32.30 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

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وبدأت فترة اعتراض الدائنين بشأن تخفيض رأس المال اعتباراً من يوم الخميس 16 يوليو/تموز 2020.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 15 يوليو/تموز 2020، تخفيض رأسمال الشركة 20%، إلى 351 مليون ريال، لزيادته عن الحاجة.