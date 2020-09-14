رئيس نجم للتأمين للعربية: ارتفاع ملحوظ بمؤشرات القطاع بسبب كورونا

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة نجم لصناعة التأمين، الدكتور محمد السليمان، أسباب المؤشرات القوية في أرقام قطاع التأمين في السعودية، إلى أسباب تتصل بجائحة كورونا بشكل مباشر.

وقال السليمان في مقابلة مع "العربية" إن ارتفاع الأقساط المكتتب بها 1.6% إلى 12.7 مليار ريال، دفع مؤشرات الشركات العاملة، ومنها المختصة بتأمين السيارات، والتي تمثل 22% من قطاع التأمين.

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وشرح أن الارتفاع الملحوظ في أرقام ومؤشرات القطاع، يأتي في ضوء مرحلة الإغلاق لمواجهة الجائحة، والتي تسببت في قلة الحوادث للسيارات وبالتالي قلة المطالبات التأمينية.

كما أشار إلى الأثر الإيجابي، لمبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالنسبة لقطاع التأمين بوجه عام، إضافة إلى مبادرة الإدارة العامة للمرور، بشأن الفحص الدوري للمركبات، واصفاً المبادرات الحكومية بأنها ذات أثر إيجابي وساعدت شركات التأمين على المساهمة في هذه المبادرات، للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد.

وقال إن ظروف جائحة كورونا، وظروف الإغلاق لمواجهتها، والمبادرات اللاحقة، كلها سببت زيادة التغطية التأمينية وتراجع في المطالبات، وانعكس ذلك على أداء الشركات.

وتحدث عن أرباح رائعة توفرت لشركات التأمين، لكنه وصف مسألة إلزامية التأمين بأنها تمثل نقطة تحدٍ للشركات في الظروف الحالية بالنسبة للسيارات، لأن التأمين يكون سنوياً، لكن تأمين الاستمارة يمتد إلى 3 سنوات.

وحول برنامج نجم للتأمين وصفه بأنه يشمل تسهيل إجراءات المطالبات وتسهيل تسوية المطالبات مع العملاء الذين لحقتهم الأضرار إضافة إلى أتمتة الإجراءات مع الإدارة العامة للمرور.

وقال إن نجم أطلقت مبادلة حادث بلا ورق بهدف تسهيل الإجراءات للتوجه نحو الأتمتة ومكافحة الاحتيال وإيقاف مطالبات احتيال.