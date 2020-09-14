"ساما" تطالب "الأهلية" بتصحيح الأوضاع بعد انخفاض هامش الملاءة عن 25%

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أنها استلمت يوم أمس الأحد خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 42004356 بخصوص انخفاض هامش الملاءة الفعلي للشركة عن هامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، إضافة إلى عدم تمكن الشركة من الالتزام بخطتها التصحيحية المقدمة للمؤسسة بتاريخ 31/12/2019م لربعين متتاليين.

كما تضمن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة أنه يتعين على الشركة خلال 20 يوم عمل من تاريخ الخطاب المذكور أعلاه التقدم للمؤسسة بالإجراء الذي تراه الشركة مناسباً للاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظاماً لأخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليه، وفي حال عدم تقيد الشركة بما هو مطلوب بالخطاب خلال المدة المحددة فستتخذ المؤسسة بحق الشركة الإجراءات النظامية المناسبة ومنها ما ورد في البند(د) من الفقرة (2) للمادة (68) اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنص على أنه " إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن 25% أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة أو طلب سحب ترخيص الشركة".

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وستقوم الشركة خلال المدة المحددة بالخطاب التقدم للمؤسسة بالاجراءات المناسبة للاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب لأخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليه.

وكانت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين بعدة مجالات.

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه تم الحصول على موافقة "ساما"، على تجديد تصريح مزاولة النشاط، فيما يخص التأمين العام، والتأمين الصحي.

وأشارت إلى أنها تسلمت تجديد مزاولة النشاط لمدة 3 سنوات تبدأ في 10/03/1442 هـ وتنتهي في 09/03/1445 هـ.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، في وقت سابق، على صفقة الاندماج بين الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

وأعلنت الشركتان في يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة، اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

ونشرت "الأهلية" اليوم الجدول الزمني المحدث للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

ويأتي ذلك إشارة إلى إعلان شركة الأهلية للتأمين التعاوني ("شركة الأهلية") بتاريخ 03/09/2020 عن نشر تعميم مجلس الإدارة المتضمن رأي مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين التعاوني والجدول الزمني للمراحل الأساسية لإتمام صفقة الاندماج مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ("شركة اتحاد الخليج") من خلال عرض مبادلة أوراق مالي.

إلى ذلك، قالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن خسائرها الفصلية قبل الزكاة ارتفعت إلى 3.916 مليون ريال، مقابل 50 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ارتفاع صافي الخسارة بالربع الأول إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، حيث بلغت صافي المطالبات المتكبدة للربع الحالي مبلغ 39.3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 30.4 مليون ريال، وتكوين مخصص آخر بمبلغ 5.3 مليون ريال في الربع الحالي.

وأشارت أيضا إلى أن زيادة الخسائر جاءت نتيجة الانخفاض في الإيرادات الأخرى، إذ بلغت الإيرادات الأخرى في الربع الحالي بمبلغ 492 ألف مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 2.1 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، حيث بلغت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي 11.4 مليون مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مبلغ 10.8مليون ريال.