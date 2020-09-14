"صافولا" تكمل شراء أسهمها المخصصة لبرنامج "حوافز الموظفين"

أعلنت مجموعة صافولا اكتمال شرائها الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، حيث تم شراء عدد 341,675 سهماً، وفقاً للعدد المستحق فعلياً من الموظفين للمرحلة الأولى من البرنامج للعام 2020، وذلك حسب المعايير والشروط الخاصة بالبرنامج.

الجدير بالذكر أن الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين قد تم الحصول عليها من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 29 أبريل 2020م.

وبناء عليه، تؤكد الشركة إتمامها عملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة، وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة والمشار إليها أدناه.

وقفزت أرباح مجموعة "صافولا" إلى 409.6 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ110.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما ارتفعت أرباح مجموعة صافولا إلى 582.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بـ 116.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

-ارتفاع إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وهوامش الربح في قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة.

-ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

-انخفاض المصاريف التشغيلية بجانب انخفاض صافي التكاليف التمويلية بسبب انخفاض الرسوم المالية على القروض.

وقد جاءت الزيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مصروفات الزكاة والضريبة. وعكس مخصص الزكاة والضرائب غير المتكرر المتعلق بتسويات السنوات السابقة للشركات التابعة، المسجلة في الربع المنتهي في 30 يونيو 2019.