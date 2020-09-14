عمومية "دله الصحية" توافق على زيادة رأس المال إلى 150 مليون ريال

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية موافقة الجمعية العامة غير العادية الثامنة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

وبلغ المبلغ الإجمالي للزيادة 150 مليون ريال، ليصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 90 مليون سهم.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 150 مليون ريال من الاحتياطي النظامي- علاوة الإصدار وذلك من عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم مملوكين.

موضوع يهمك يبدو أن شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة الشهير تخلت عن بيعه في أميركا، بعد فشل... رفضت عرض مايكروسوفت.. "تيك توك" تلجأ لشريك أميركي تكنولوجيا

كما ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية على تعديل الغرض من عملية شراء الشركة لأسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. ويرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة. واستخدامها كعوض في صفقة المبادلة مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير مقابل أسهمها في شركة درع الرعاية القابضة.