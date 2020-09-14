الكثيري: استخدام زيادة رأس المال عبر أسهم حقوق أولوية في 7 مشاريع

أصدرت شركة الكثيري القابضة، اليوم الاثنين، نشرة إصدار أولية أسهم حقوق الأولية لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 45.2088 مليون ريال.

وبينما لم توفر الشركة أي بيانات متعلقة بتوقيت طرح الأسهم الجديدة، قالت إنها أصدرت النشرة لتوفير مزيد من المعلومات قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 5 أكتوبر 2020 للموافقة على زيادة رأس المال وتحديد سعر الطرح وتعديل النظام الأساسي، وفقاً لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وقالت الشركة إن الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيتم على مرحلة واحدة، وسيتاح للمساهم المقيد للاكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خلال فترة الاكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا جديدة فسيتاح له الاكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها وهي يومي عمل.

وسيتاح للمستثمرين الجدد الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).

وأوضحت أن الاكتتاب سيتاح إلكترونيا عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء.

الأسهم المتبقية

وأوضحت الشركة أنه في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فسيتم طرح تلك الأسهم على عدد من المؤسسات الاستثمارية. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وتهدف الشركة من خلال زيادة رأسمالها إلى دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية، موضحة أنه سيتم استخدام تلك الأموال في سبعة مشاريع رئيسية.

وتتوقع الشركة أن تبلغ تكاليف الطرح 2.5 مليون ريال. وتشمل أتعاب مستشاري ومتعهدي الطرح ومصاريف التسويق والطباعة.

وأشارت إلى أن صافي متحصلات الطرح ستبلغ 42.088 مليون ريال.