"نماء للكيماويات" تعلن إيقاف مصنع حبيبات الصودا للصيانة

أعلنت شركة نماء للكيماويات عن إيقاف مصنع حبيبات الصودا الكاوية المملوك لوحدتها التابعة "شركة صودا" ابتداء من 14 سبتمبر الجاري.

وتوقعت أن يستمر التوقف لمدة 20 يوما تقريبا، لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة التوقف ومن المتوقع عودة المصنع للإنتاج في تاريخ 4 أكتوبر المقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن التوقف جزء من الخطة السنوية المعتمدة لهذا العام، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وقد تم أخذ الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف تجاه عملاء الشركة، حيث تم بناء مخزون كافٍ للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها.

ومن المتوقع يكون الأثر المالي لهذا التوقف محدودا بميزانية الصيانة والمعتمدة بمبلغ 1.8 مليون ريال.