إيرباص تحذر من تسريح إجباري للموظفين بقطاع الطيران

كثفت إيرباص تحذيراتها من تسريحات إجبارية للموظفين مع فشل السفر جوا في التعافي من أزمة فيروس كورونا بالسرعة التي كانت متوقعة.

ويشير التحذير الذي جاء في رسالة، اطلعت عليها رويترز، من الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري إلى نبرة أكثر تشاؤما من شركة صناعة الطائرات التي اكتفت في السابق بالقول بأنها لا يمكنها أن تستبعد إجراءات إجبارية.

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وكتب فوري في الرسالة التي جرى توزيعها مساء الجمعة "أنا مدين لكم بأن أكون شفافا: من غير المرجح أن تخفيضات العمالة الطوعية ستكون كافية".

وكانت الحكومة الفرنسية ونقابات عمالية قد حثتا الشركة، التي يوجد مقرها في مدينة تولوز بفرنسا، على تفادي تسريحات إجبارية، بينما تستغني عن 15 ألف وظيفة للتغلب على هبوط حاد في الطلب على السفر جوا.

وكتب فوري يقول في الرسالة "مما يؤسف له أن التعافي في السفر بالطائرات على مدار فترة الصيف لم يكن عند المستوى الذي تعول عليه الصناعة".

"يجب أن نكون مستعدين الآن لأزمة من المرجح أن تكون أعمق وأطول مما أشارت إليه السيناريوهات السابقة".

وانخفض السفر جوا 80% في يوليو تموز مقارنة مع نفس الشهر في 2019 وبعد هبوط بلغ 94% في أبريل نيسان.

وأطلقت إيرباص حتى الآن دعوة داخلية لرحيل طوعي للموظفين وتقاعد مبكر، في برنامج من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.