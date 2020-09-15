دايملر تدفع 2.2 مليار دولار لتسويات انبعاثات الديزل

كشفت وثائق محكمة أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات ستدفع 2.2 مليار دولار لتسوية تحقيق للحكومة الأميركية بشأن غش في انبعاثات الديزل ودعاوى مقدمة من 250 ألفا من ملاك السيارة في الولايات المتحدة.

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وذكرت الشركة ووحدتها الأميركية مرسيدس بنز يو.إس.إيه في 13 أغسطس آب أنهما توصلتا لتسوية من حيث المبدأ لدعاوى مدنية وبيئية ترتبط بعدد 250 ألف سيارة وشاحنة بعدما استخدمت الشركة برنامجا إلكترونيا لمراوغة القواعد المتعلقة بالانبعاثات.

وقالت الشركة في أغسطس آب إنها تتوقع أن تصل تكاليف التسويات مع السلطات الأميركية إلى 1.5 مليار دولار في المجمل، فيما ستكلف التسويات مع ملاك السيارات 700 مليون دولار أخرى. وكشفت أيضا عن "المزيد من التكاليف... للوفاء بمتطلبات التسويات".

وذكرت وثائق المحكمة أن دايملر وافقت على دفع 3290 دولارا لمالكي 250 ألف سيارة لإصلاح السيارات الملوثة، ووافقت على عدم معارضة دفع 83.4 مليون دولار لتكاليف المحاماة وسداد تكاليف محامي ملاك السيارات.

وكانت الشركة وافقت في سبتمبر أيلول 2019 على دفع غرامة قيمتها 870 مليون يورو (مليار دولار) لانتهاك قواعد انبعاثات الديزل.

وأوقفت فولكسفاغن ودايملر مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.