نمو أرباح "بوبيان للبتروكيماويات" 14% بالربع الأول

نمت الأرباح الصافية لشركة بوبيان للبتروكيماويات خلال الربع الأول من عامها المالي المنتهي في الـ31 من يوليو بـ14%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبذلك بلغت الأرباح الصافية 2.5 مليون دينار كويتي.

وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح يعود إلى عكس مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة.

موضوع يهمك أوضحت شركة بوبيان للبتروكيماويات أنه نظرا لعدم استلام حصتها من توزيعات الأرباح لشركتي إيكويت، والكويتية للأولفينات،... بوبيان للبتروكيماويات تحتفظ بـ 8.7 مليون دينار مخصصات شركات

وكانت شركة بوبيان للبتروكيماويات قد أوضحت، أنه نظرا لعدم استلام حصتها من توزيعات الأرباح لشركتي إيكويت، والكويتية للأولفينات، فقررت تجنيب مخصصات بـ 8.7 مليون دينار سيتم إدخالها في البيانات المالية للربع المالي الرابع المنتهي في أبريل من هذا العام.

وحققت الشركة نموا في أرباحها الصافية بـ12% إلى 11.8 مليون دينار خلال الربع الأخير من عامها المالي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية فى 30 أبريل 2020.