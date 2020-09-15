تيك توك يعول على تمرير صفقة أوراكل

لا تزال موافقة ترمب على خطة إعادة الهيكلة التي تبقي شركة بايت دانس الواقع مقرها في الصين تحت السيطرة، ماليًا وعمليًا، في الولايات المتحدة من بين أهم الأسئلة التي تدور حول مصير تيك توك.

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وفي حال النظر إلى كلام (دونالد ترمب) حرفيًا، فقد فقد استبعد الرئيس الأميركي هذا الخيار، حيث قال في مؤتمر صحفي في الثالث من أغسطس: لقد حددت موعدًا في 15 سبتمبر تقريبًا، وعندها سيكون تيك توك خارج نطاق العمل في الولايات المتحدة.

وأضاف “لكن إذا قام شخص ما – سواء كانت مايكروسوفت أو شخص آخر – بشراء التطبيق، فسيكون ذلك جيدًا، وسيتم إغلاقه في 15 سبتمبر ما لم تتمكن مايكروسوفت أو أي شخص آخر من شرائه والتوصل إلى صفقة مناسبة، بحيث تحصل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة على الكثير من المال”.

ومع ذلك، فإن الاقتراح الذي أرسلته بايت دانس وأوراكل إلى الحكومة الأميركية من شأنه أن يبقي تيك توك تحت السيطرة التشغيلية لشركة بايت دانس، وسيكون دور أوراكل بمثابة شريك تقني موثوق به يخزن البيانات ويؤمنها داخل المباني الأميركية.

وتجري بايت دانس مناقشات مع كل من أوراكل وول مارت للحصول على حصص في العمليات الأميركية، ويمثل هذا الأمر خروجًا عن الصفقة التي كادت أن تكتمل منذ عدة أسابيع بقيمة بين 20 و 30 مليار دولار.

وانهارت هذه الصفقة بعد أن تراجعت الصين، قائلة: إن بايت دانس تحتاج إلى الموافقة على صفقة تتضمن تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها تيك توك.

وقدمت بايت دانس اقتراحًا يتجنب بيع الأصول الأميركية أو كل تيك توك – التي قال ترمب إنها ضرورية لتجنب الحظر – بسبب المحادثات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) ومسؤولي الخزانة.

وتعول بايت دانس على أن اقتراحها مع أوراكل يعالج مخاوف لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) بناءً على طبيعة مخاوف الحكومة الأميركية بشأن مشاركة البيانات.

ولا يزال من غير الواضح كون إدارة ترمب ستقبل عرض صفقة بايت دانس، وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين (Steve Mnuchin): إن الحكومة الأميركية تخطط لمراجعة الصفقة هذا الأسبوع.

وفي حال حصلت الصفقة على موافقة ترمب، وتخلى ترمب عن موقفه السابق وسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة دون بيعه بالكامل، فسيكون الرئيس التنفيذي السابق لتيك توك، كيفن ماير (Kevin Mayer)، ضحية لمبالغة ترمب.

وبرزت أوراكل كشريك مفضل لشركة بايت دانس نظرًا لعلاقات الشركة الوثيقة بإدارة ترمب واستعدادها لقبول الصفقة.