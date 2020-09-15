"الخليج للتدريب" توقع عقدا مع السعودية للكهرباء بـ142 مليون ريال

أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية، توقيع عقد مع الشركة السعودية للكهرباء لإدارة وتشغيل مركز لخدمات المشتركين، مدته 3 سنوات.

وبموجب العقد ستقدم الشركة خدمات التواصل مع كافة العملاء والمشتركين عبر مختلف القنوات المتاحة بأفضل المواصفات الفنية والأمنية.

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قيمة العقد تقدر بـ142 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، حيث تقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بتوفير مركز اتصال موحد لخدمات المشتركين (920001100) لتقديم خدمة الرد على الاستفسارات والطلبات الخاصة بخدمات المشتركين ومتابعة اتصالات المستفيدين والرد على الاستفسارات العامة والبلاغات والشكاوى وإفادة المتصلين بنتائج الخدمة وحالات الطلبات المرفوعة وإغلاقها والتأكد من رضا العميل عن الخدمات، وتقديم الخدمات بمجال خدمة المشتركين والعناية بهم.

وسيظهر الأثر المالي لهذا العقد خلال عام 2020 وما بعدها.