رويترز: STC تعتزم طرح وحدتها للحلول في اكتتاب عام

قالت مصادر لرويترز إن شركة الاتصالات السعودية STC تخاطب بنوكا لطرح وحدتها للحلول في اكتتاب عام.

وبحسب المصادر فقد طلبت شركة STC من مجموعة من البنوك المحلية والدولية تقديم عروضها للمشاركة بطرح عام أولي لوحدتها المتخصصة بالخدمات والمنتجات STC Solutions.

وقالت المصادر إن التقييم الأولي للشركة قد يتراوح عند مستوى 9 مليارات ريال إذا تم تقييمها عند 20 ضعف إيراداتها السنوية.

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واعتبر رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد أن التوجه لطرح STC Solutions سيكون له أبعاد مهمة من بينها "تحقيق القيمة للشركة الأم، ومنح إطار أشمل وأكثر استقلالا وقدرة على خدمة قطاعات مختلفة بالنسبة للشركة المطروحة".

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية" أن الطرح سوف يساعد على وضع إطار محدد لـ STC Solutions سيمكنها من التركيز على خدمة القطاعات بشكل أكثر شمولاً.

وأوضح أن عملية الطرح سينتج عنها تدفقات نقدية داخلية للشركة الأم.

هذا وتعتبر STC Solutions من أكبر مزودي المملكة في مجال الحلول التقنية، ويبلغ عدد عملائها 24,000 عميل، وتعمل الشركة في 35 مدينة في المملكة، فيما يتجاوز عدد موظفيها 1700 موظف.

وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات في مجالات من بينها تحليل البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.

وتخدم الشركة مجموعة من القطاعات، من بينها الرعاية الصحية والتعليم.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة التابع للدولة 70% من أسهم شركة الاتصالات السعودية.

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تأتي هذه الخطوة باتجاه الطرح بعد يومين من إعلان الشركة انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع مجموعة فودافون (فودافون) وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وقالت إن انتهاء مد مذكرة التفاهم يعود لعدم التوافق مع الأطراف المعنية، كما تم التفاهم بين stc و مجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوحا.

وكانت "إس تي سي"، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما. وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكان من المفترض انتهاء الموعد النهائي لشركة "اس تي سي" السعودية للمضي قدما في العرض غير الملزم المقدم في يناير، ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم، للمرة الثانية، لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن شركة "أس تي سي" قالت إن عرضها المقدم لشراء 55% من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار.