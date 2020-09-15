"فتيحي" تحقق 29.9 مليون ريال من بيع جزء من حصتها في الجوف الزراعية

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إتمامها بيع ما نسبته 4.83% من رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحا رأسمالية استثنائية بلغت 29.95 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع سيظهر على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الثالث من العام المالي 2020.

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة، قرار مجلس إدارتها المتعلق بإغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة (بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للمجموعة).

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وذكرت المجموعة في بيان سابق على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية أن مجلس إدارتها أصدر قراراً في أغسطس لإغلاق ثلاثة فروع لبيع التجزئة تخص شركتها التابعة شركة فتيحي للتجزئة، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 هي كل من:

1- مركز فتيحي - الرياض - شارع الستين (لبيع الذهب والمجوهرات والإكسسوارات والتحف والهدايا).

2- معرض فتيحي - الرياض - شارع العليا العام (لبيع الذهب والمجوهرات).

3- معرض لوباناشيه - جدة - شارع سعود الفيصل (لبيع الشوكولاته وطاولات المِلكة).

ويأتي إغلاق هذه الفروع المذكورة أعلاه تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لمجموعة فتيحي القابضة ومنه ما يلي:

1- إعادة هيكلة القطاعات الرئيسية للمجموعة من خلال التركيز على القطاعات المربحة والخروج من الأنشطة وفروع التجزئة غير المربحة.

2- ترشيد الإنفاق، خاصة المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية.

3- تنويع الاستثمارات وتوجيهها بالشكل الأمثل الذي يحقق عائداً أفضل للمستثمرين.

وتمثل مبيعات هذه الفروع الثلاثة نسبة 23% من إجمالي مبيعات مجموعة فتيحي القابضة وفقاً لآخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة.

وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأثر المالي المترتب على ذلك الإغلاق ضمن النتائج المالية الأولية للشركة للربع الثالث من عام 2020، كما سيتم العمل على إتمام إغلاق الفروع الثلاثة خلال الربع الثالث من العام المالي 2020.