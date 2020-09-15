مجلس إدارة "التطويرية الغذائية" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسي

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بالتمرير وذلك بالموافقة على الانتقال إلى السوق الرئيسية، علما بأن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

وكانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، قد أعلنت في وقت سابق عن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام المالي الجاري، محققة صافي خسائر قدرها 6 ملايين ريال، مقابل 3.7 مليون ريال أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الخسائر يعود إلى تراجع المبيعات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تضمنت إغلاق الفروع واقتصار الخدمة على طلبات التوصيل وتخفيض ساعات العمل بالفروع، على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية.

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وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 31% إلى 48.68 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 70.69 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.

وخلال الربع الأول، حققت الشركة خسائر قدرها 3.9 مليون ريال، مقابل 1.456 مليون ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء هذا بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 14.6% إلى 26.3 مليون ريال، مقابل 30.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة الخسائر إلى زيادة الإيجارات ومصاريف الاستهلاك وكذلك تأثر الشركة بالقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن جائحة انتشار كورونا.