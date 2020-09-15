لتعويض الحرمان من السفر.. مطعم على شكل قمرة الطائرة

افتتحت شركة الخطوط الجوية التايلاندية مطعما على شكل قمرة طائرة، في محاولة لاجتذاب الراغبين بالسفر ممن حرمهم وباء فيروس "كورونا" المستجد من التنقل والحركة، كما يهدف المطعم لزيادة الإيرادات المالية للشركة لتعويض الركود الكبير في حركة السفر العالمية والمستمر منذ عدة شهور.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "جلف نيوز" بالإنجليزية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن المكان الذي تم تحويله إلى مطعم بهذه الشاكلة كان كافتيريا داخل المكاتب الرئيسية للشركة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تم تجهيزه وتحويله إلى مطعم مفتوح للعموم، لكن هذا المطعم على شكل طائرة، بما في ذلك مقاعده وديكوراته.

ويوفر المطعم وجبات طعام مماثلة لتلك التي يتناولها المسافرون على متن الرحلات الجوية التي تنظمها شركة الخطوط التايلاندية، كما أن زبائن المطعم يلتقون بطاقم المقصورة الذين يستقبلونهم بالزي الرسمي الكامل كما لو أنهم كانوا يصعدون على متن الطائرة.

ويقول التقرير إن هذا المطعم الفريد من نوعه في العالم يُقدم حالياً نحو ألفي وجبة طعام يومياً لزبائنه الذين يبدو بأن أعداداً كبيرة منهم راقت لهم الفكرة.

وتدير شركة الخطوط التايلاندية بالفعل مطعماً عصريا في مطار بوكيت الدولي، في تايلاند، ما يعني أن لديها تجارب سابقة في هذا المجال، حيث رأت أن هناك إمكانية لتقديم عروض أخرى في بانكوك، وهو ما دفعهم الى إطلاق هذا المشروع الجديد.