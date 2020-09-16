أمر بحجز ناقلة تابعة لجي بي غلوبال لتجارة النفط

أصدرت محكمة هندية أمرا ثانيا بمصادرة ناقلة لإعادة التزود بالوقود البحري مملوكة لشركة جي.بي غلوبال الإماراتية لتجارة النفط التي تعاني مشاكل سداد ديون، وذلك بعدما أخفقت في سداد مدفوعات لمشغل السفينة، حسب ما أظهرت وثائق المحكمة.

ووافقت المحكمة العليا بولاية جوجرات بغرب الهند في العاشر من سبتمبر أيلول على طلب مشغل السفينة، وهي شركة سيليستيال شيب ماندجمنت ومقرها سنغافورة، بمصادرة ناقلة الوقود جي.بي بي3 بسبب مستحقات غير مدفوعة، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.

وكانت نفس المحكمة قد وافقت في اليوم السابق على طلب من بنك الفجيرة الوطني الإماراتي مصادرة نفس الناقلة التابعة لجي.بي غلوبال بعد تخلف شركة تجارة النفط عن سداد قرض.

وتفيد الوثائق بأن سيليستيال، التي قدمت إدارة فنية وطواقم وخدمات أخرى لسفن جي.بي. غلوبال، لها مبالغ مستحقة تزيد قليلا عن 600 ألف دولار عبارة عن مطالبات مستحقة وفوائد ورسوم المحكمة.

وقالت جي.بي، وهي مزود عالمي للوقود البحري ولها مكاتب في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لا يمكنها التعليق "لأن الأمر معروض أمام القضاء".

ولم تتمكن رويترز من العثور على بيانات الاتصال بسيليستيال.

وقالت شركة التجارة التي مقرها الإمارات، إن تحقيقا داخليا أسفر عن كشف احتيال داخل الشركة، وإنها قدمت شكاوى جنائية بحق بعض موظفيها.