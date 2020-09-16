"إعمار": إعادة جدولة تمويل مرابحة مع "الإنماء" بـ1.7 مليار ريال

أعلنت شركة إعمار المدینة الاقتصادية، توقيعها اتفاقا مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة تمويل مرابحة البالغة قيمته 1.7 مليار ريال ومراجعة شروط التسھیلات.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الشروط المعدلة للتمويل تشمل تمويلا بقيمة 800 مليون ريال، وتمويلا بقيمة 900 مليون ريال، وذلك بفترة سماح لمدة 3 سنوات وفترة سداد ممتدة إلى 7.5 سنة من خلال أقساط نصف سنوية.

وأرجعت سبب إعادة جدولة التمويل إلى تيسير التدفقات النقدية للشركة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مبينة أن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها 15 سنة.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته، تمثلت في رهن أراضٍ داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى توقيع سندات بقيمة القرض، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تتضمن أطرافا ذات علاقة.