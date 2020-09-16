موانئ دبي للعربية: مستعدون للتعامل مع موانئ إسرائيل إذا وجد الطلب

قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة مستعدة للتعامل مع الموانئ الإسرائيلية إذا توفر الطلب من قبل العملاء.

وأضاف بن سليم: "نحن شركة عالمية متواجدون في أكثر من 40 دولة في العالم، وأكثر من 85 ميناء، ولدينا نحو 130 شركة تعمل في كثير من دول العالم".

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وأشار بن سليم إلى أن رئيس البنك الذي وقعت معه الشركة عربي ومسلم، وهذا أكبر بنك في إسرائيل عمره 120 سنة، وتأسس في لندن، وبالتالي هذا لا يمنعنا من التعامل مع أي بنك.

وأوضح أنه يوجد في إسرائيل ميناءا أسدود وحيفا، وموقعهما ممتاز، ونحن ندرس كل الأمور، وقال "لدينا 10 أو 15 ميناء في العالم تجري دراستها، ولدينا أيضا التزام تجاه أصحاب البضائع بنقل بضائعهم لأي مكان في العالم".

ووقعت "موانئ دبي العالمية" عدداً من مذكرات التفاهم مع شركة "دوفرتاوار"، وذلك في إطار تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وكذلك تعزيز الحركة التجارية في عموم المنطقة.

ووقع بن سليم، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة دوفرتاوار، وهي شركة يملكها شلومي فوغيل، الشريك في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية وميناء إيلات، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وتغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون تشمل قيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.

كما تشمل مساهمة "جمارك دبي" في تسهيل التجارة بين المؤسسات الخاصة من الجانبين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية السلسة والمبتكرة، إضافة لاستكشاف "الأحواض الجافة العالمية" فرص العمل مع أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية على مبدأ المشاريع المشتركة لتطوير وتصنيع وتسويق منتجات أحواض بناء وإصلاح السفن.

ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وقال شلومي فوغيل، رئيس مجلس إدارة شركة دوفرتاوار ومالكها، والشريك في ميناء أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية في حيفا والشريك في ميناء ايلات: "أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية ودوفرتاوار في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن موانئ دبي العالمية وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا".