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الراجحي يمول السعودي الألماني بـ 305 ملايين ريال

المصدر: العربية.نت
أحد مستشفيات السعودي الألماني
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أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن اتفاقية تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 305 ملايين ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن مدة التمويل تنقسم إلى 120 مليون ريال قروضا دوارة تجدد بصفة دورية، و185 مليون ريال لمدة 6 سنوات تتضمن سنتي فترة سماح.

وأفادت الشركة أن هدف التمويل بقيمة 120 مليون ريال قصير الأجل لتغطية احتياجات رأس المال العامل، وبقيمة 185 مليون ريال تمويل متوسط الأجل لتمويل التحول الرقمي للشركة.

كما ذكرت أن الضمانات المقدمة تمثل سندا لأمر من الشركة، كما لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

كلمات دالّة

#الراجحي, #مستشفى, #السعودي الألماني, #الشرق الأوسط, #الرعاية الصحية

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