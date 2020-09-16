دور للضيافة تشارك هيئة الأوقاف لإنشاء فندق بـ 250 مليون ريال 

أعلنت شركة دور للضيافة، اليوم الأربعاء، عن استكمال التواقيع على اتفاقية الشراكة النهائية بين كل من شركة دور للضيافة وشركة أوقاف للاستثمار (الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف).

وتقضي الاتفاقية بإنشاء شركة ذات غرض خاص بنسبة ملكية 49% لشركة دور للضيافة، و51% للهيئة العامة للأوقاف، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

موضوع يهمك تراجعت أرباح شركة دور للضيافة بنسبة 7.7% إلى 53 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ57.4 مليون ريال في الفترة المماثلة... تراجع أرباح "دور للضيافة" بـ7.7% لـ53 مليون ريال شركات

وستقوم الشركة الجديدة باستئجار قطعة أرض رقم (125) في المدينة المنورة الواقعة في المنطقة المركزية من الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف من الهيئة العامة للأوقاف وتطويرها بإقامة فندق (5) نجوم عليها والذي سيتم تشغيله من خلال ذراع التشغيل الفندقي لشركة دور للضيافة تحت "علامة مكارم" المخصصة لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويتم تمويل المشروع بحسب نسبة مساهمة كلٍ من الطرفين في رأسمال الشركة الجديدة على أن يتم التمويل بحسب احتياج المشروع بمبلغ لا يتجاوز 250 مليون ريال سعودي.

يأتي هذا بعدما حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارة شركة أوقاف للاستثمار على إنشاء الشركة.

يأتي توقيع الاتفاقية تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لشركة دور للضيافة بالتواجد في المدينة المنورة وإيجاد منظومة متكاملة لفنادق الشركة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى زيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف