"مكة" تعيد تشغيل شركة خدمات المعتمرين بعد إعادة هيكلتها

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم الأربعاء، عن إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه جرى إعادة تشغيل فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين، وذلك بعد إعادة الهيكلة الداخلية لشركة العمرة.

وأوضحت أن هذا القرار جاء مع إجراء بعض التنظيمات التي تساعد على تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل خدمة للسادة العملاء، على أن تكون تحت إدارة وتشغيل فندق وأبراج شركة مكة، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على نتائج الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أنها ستوقف نشاط فرع شركة مكة لخدمات المعتمرين لمدة عام.