مليون وظيفة متوقعة خلال 5 سنوات في السعودية

كشف متحدثون وخبراء في مؤتمر دولي عن تقديرات بوجود حاجة لأكثر من مليون وظيفة في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي في العديد من الصناعات والقطاعات خلال جائحة كورونا.

وشارك المهندس ناصر بن سليمان الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، رئيس فريق عمل التحول الرقمي بمجموعة الأعمال السعودية B20 في جلسة حوارية بعنوان" التحول الرقمي: المستقبل بعد جائحة كورونا" أقيمت مؤخراً مع ممثلين من مجموعة الأعمال B20 في الدول العشرين.

موضوع يهمك وقع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي،... إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض سياحة وسفر

وأوضح الناصر أن وظائف المستقبل ستعتمد اعتمادا كليا على التقنية والابتكار، ومن الملاحظ وجود تفاوت بين الجنسين في عالم التقنية لذلك من الأهمية تمكين رائدات الأعمال، والعمل معاً مع الحكومات لإيجاد برامج توظيف موجهة ومصممة لإشراك المرأة وتأهليها في القطاع التقني مع تشجيع وصولهم إلى المناصب القيادية.

وقال: "نحن بحاجة إلى ضمان حصول الشابات على التدريب والتوجيه عند دخولهن سوق العمل أو بدء أعمالهن التجارية الخاصة، والمملكة تبنت مبادرات واستثمارات عديدة لتأهيل الشباب والشابات في التعليم، حيث خصصت المملكة في عام 2019 مليار ريال لدعم الجامعات في إعداد الطلاب لسوق العمل".

ونظمت مجموعة الأعمال السعودية B20 و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لقاء افتراضيا عن جائحة كورونا كوفيد-19 شارك فيه عدد من الجهات الحكومية البارزة وأعضاء مجموعة العشرين حيث عرضوا التوصيات وتبادلوا الخبرات عن الاستثمارات في المستقبل والتحول الرقمي والاستدامة والحلول الرقمية المعتمدة على تقنيات الجيل الخامس.