"الموانئ الكويتية" تنشئ 3 مدن تخزينية ولوجستية

كشفت مصادر خاصة أن لجنة المناقصات المركزية وافقت على طرح مناقصة جديدة لمؤسسة الموانئ الكويتية بشأن تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة تصميم المناطق التخزينية وإنشاء المدن اللوجستية.

وأكد مصدر مطلع سعي الموانئ "لبناء وتطوير الموانئ وفق الخطة الاستراتيجية للاستفادة من مناطق عدة في الدوحة والشويخ وميناء عبدالله"، مشيرا إلى أن "التطوير يشمل بناء مناطق تخزينية ومدنا لوجستية ذكية متعددة الاستخدامات"، وفقا لصحيفة "القبس".

وذكر أن "المؤسسة ستطلب من المكتب الاستشاري إجراء الدراسات اللازمة من الجوانب الهندسية والقانونية والمالية والإدارية"، إذ إن "مشروع إنشاء المناطق التخزينية والمدن اللوجستية يعد من المشاريع التنموية التي تسعى الموانئ لتنفيذها، بعد إتمام الدراسات الاستشارية".

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وبين المصدر أن "الموانئ تمتلك مواقع تخزين عدة تقع خارج ميناءي الشويخ والدوحة وميناء عبدالله"، مشيراً إلى أن "المساحات الإجمالية لمواقع التخزين تبلغ مليوناً و877 ألف متر مربع موزعة على مناطق عدة".

ولفت إلى أن "المناطق التخزينية مهمة في تطوير الأنشطة التجارية وتعظيم الإيرادات من خلال استغلال هذه المواقع وخلق بيئة مناسبة لخدمات التخزين لتوفير فرص استثمارية وتجارية تساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد"، موضحا أن "مرتبة الكويت منخفضة وفقا لمؤشرات الخدمات اللوجستية مقارنة بدول مجلس التعاون، وتحسين هذه المؤشرات سيساهم في دعم خطة التنمية من خلال تشجيع شركات الشحن والنقل على استخدام هذه المواقع".

وستتلافى الموانئ من خلال استثمار المناطق التخزينية "سلبيات طرق التأجير الحالية، بحيث تتم زيادة معدلات إيجار المواقع بتطوير البنية التحتية بشكل متكامل يخدم المستأجرين".