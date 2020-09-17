هيرمس المصرية تبيع أصولا في بريطانيا بـ600 مليون دولار

أعلنت اليوم شركة " Vortex Energy" المختصة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، التابعة لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس عن إتمام عملية بيع حصتها الحاكمة في شركة " Vortex Solar".

ويُشار إليها بـ Vortex III المالكة لمحفظة مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 365 ميغاوات في المملكة المتحدة، لتبلغ بذلك القيمة الإجمالية للمحفظة Vortex III بحوالي 500 مليون جنيه إسترليني.

موضوع يهمك أعلنت المجموعة المالية "هيرميس" القابضة، وصندوق مصر السيادي عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري... هيرميس تقود صفقة للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي بنوك وتمويل

وقد قامت بشراء الحصة المذكورة شركة TNB International Sdn Bhd المملوكة بالكامل لمؤسسة " Tenaga Nasional Berhad" الماليزية، وهي أحد المساهمين الحاليين بشركة Vortex III كما أنها من أكبر الشركات العاملة في قطاع الكهرباء في جنوب شرق آسيا بقدرة إجمالية لتوليد الطاقة حوالي 15 غيغاوات حول العالم.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس كريم موسى، في مقابلة مع "العربية"، أن منصة "VORTEX " قد تم إطلاقها في العام 2015 للاستثمار فقط في أوروبا بالطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم الاستثمار حتى الآن 500 مليون يورو في رأسمال و800 مليون يورو ديون نقدية للاستحواذ على 822 ميغاوات قدرة إنتاجية في فرنسا وإسبانيا وبرتغال وبلجيكا ومحفظة المملكة المتحدة.

وقال موسى إن العام الماضي، قد تم بيع محفظة VORTEX I، وVORTEX II لجي بي مورغان بقدرة إنتاجية بـ1 غيغاوات.

ونوه إلى أنه تم تحقيق مضاعف عائد استثمار لـVORTEX I و VORTEX II و Vortex III بـ 1,4 مرة وبعائد داخلي بنسبة 13%، مشيرا إلى أنه تم دفع عائد نقدي بنسبة 5% بالمتوسط للمستثمرين تدفع كل نصف سنة، وذلك في السنوات الخمس الماضية.

وتعد Vortex III من أكبر المحافظ الاستثمارية المستقلة في المملكة المتحدة بمتوسط عمر لأصولها التابعة حوالي 6 سنوات.

وتمتلك Vortex III اتفاقيات وعقود بيع للكهرباء مع كبرى شركات الطاقة الأوروبية، وهو ما يجعل منها منظومة استثمارية تتميز بارتفاع معدل العائد على رأس المال، فضلاً عن أنها تمتلك حزمة تمويل طويلة الأجل من كبار الجهات المقرضة في الأسواق الأوروبية مثل Santander وRBS وING .

وفي عام 2019، حققت الشركة أرباحا تشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني تقريبا وبهامش أرباح تشغيلية حوالي 84%، متجاوزة بذلك الأهداف القياسية بموازنة الشركة وهو ما أثمر عن تحقيق عائدات نقدية جذابة للمساهمين، علمًا بأن الشركة في طريقها لتحقيق الأهداف التشغيلية والمالية لعام 2020 رغم موجة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ بداية العام الجاري.