"طاقة المغرب" تطرح سندات خاصة بقيمة 293.8 مليون دولار

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس عن طرح سندات خاصة بقيمة 1.08 مليار درهم (بما يُعادل 293.8 مليون دولار).

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة للبورصة، تمت هذه الصفقة عقب انتهاء شركة طاقة المغرب التابعة لشركة طاقة الإماراتية من إصدار حزمة من السندات من خلال اكتتاب خاص.

وقالت الشركة إن الاكتتاب في طرح السندات شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المؤهلين، لافتا إلى أن الطرح سيمنحها الفرصة لتعزيز هيكل رأس المال وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها.

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وأشارت الشركة في البيان إلى أنه نتج عن الصفقة تخفيض في تكلفة الديون بنسبة تزيد على 20%، وتمديد تاريخ الدين بمقدار عام حتى مارس لعام 2038.

يشار إلى أن الإعلان عن هذا الإصدار تم بعد منح شركة طاقة المغرب اختيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المملكة المغربية لمدة 17 عاما إضافية، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين.

وقررت الجمعية العمومية لشركة طاقة الاجتماع في أبريل 2020 لمناقشة إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 106.3 مليار درهم إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة كسعر استحواذ.