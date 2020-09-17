"الخدمات الأرضية" توقع اتفاقيات تمويل بـ1.5 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية توقيع اتفاقية تمويل مرابحة مع بنكي البلاد، والأهلي التجاري يوفر للشركة مصدر سيولة نقدية احتياطي حيث يسمح لها بسحب السيولة المطلوبة حسب الحاجة بما لا يتجاوز 750 مليون ريال، مع كل بنك وبمبلغ إجمالي 1.5 مليار ريال.

تصل مدة الاتفاقية 36 شهرا، حيث تستهدف دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية عند الحاجة.

وذكرت الشركة أن الاتفاقية ستوفر مصدر احتياطي مرن وعند الطلب للحصول على السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات رأس المال العامل.

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وأوضحت أن هذا يحقق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها الشركة كإحدى الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي، وهو ما يضفي أيضا للشركة مرونة عالية للحد من تأثير الجائحة على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على خطط التوسع والنمو الاستراتيجية للشركة والارتقاء بخدماتها.

وذكرت الخدمات الأرضية أنه وللاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية وتقليل التكاليف على الشركة، فستقوم الشركة بمراجعة احتياجات رأس المال العامل لمدة ستة أشهر مستقبلية بشكل شهري، وستنحصر استفادة الشركة من هذه الاتفاقية فقط عند الحاجة في تغطية احتياجات رأس المال العامل لدعم العمليات التشغيلية بناء على هذه المراجعة.