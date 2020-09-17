"الدوائية": صدور قرار التصفیة الاختیاریة لـ "الوطن فارما"

أعلنت الشركة السعودیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة "سبیماكو الدوائیة" عن صدور قرار الشركاء في شركة الوطن العربیة للصناعات الدوائیة، بالتصفیة الاختیاریة للشركة اعتباراً من تاریخ 16 سبتمبر 2020 ، بموجب قرار الشركاء في نفس التاریخ.

وقالت الشركة إن نشاط "الوطن فارما" ھو صناعة مستحضرات التجمیل وصناعة المواد الدوائیة المستخدمة في صنع الأدویة، علماً بأن الشركة لم تبدأ نشاطھا التجاري بعد، كما بينت أن إجراءات زیادة رأس مال "الوطن فارما" من 100 ملیون ﷼ إلى 150 مليون ريال لم تكتمل في وزارة التجارة لعدم اكتمال المستندات النظامیة المتعلقة بدخول شریك ثالث.

وأوضحت "الدوائية" أنها ستقوم بتصنیع بعض منتجات "الوطن فارما" من خلال مصنع الشركة في منطقة القصیم.

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علماً أنه لا یوجد أثر مالي من تصفیة شركة الوطن فارما حیث إن الشركة لم تبدأ نشاطھا التجاري، وكذلك فقد تم احتساب نتائجھا المالیة للسنوات السابقة وحتى تاریخ التصفیة ضمن القوائم المالیة الموحدة لمجموعة سبیماكو الدوائیة. كما أن شركة الوطن فارما لا تمتلك مشاریع رأسمالیة.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قد أعلنت في وقت سابق عن بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بقيمة 482 مليون ريال.

وقالت الشركة إنه تم بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة، حيث وصل صافي المتحصلات من البيع 482 مليون ريال أي ما يساوي 10.1% من إجمالي أصول الشركة البالغة 4.757 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020.

وأضافت أن الشركة مستمرة بعملية البيع، عبر مجموعة عمليات بلغت 482 مليون ريال حتى 15 سبتمبر الجاري تم تنفيذها من خلال سوق الأوراق المالية.

وحققت الدوائية أرباحاً من خلال الدخل الشامل الآخر بمبلغ 235 مليون ريال، ولا يتم تصنيف الأرباح المتحققة من عملية البيع ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر، وسيتم تحويلها من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة.

وستستخدم الشركة متحصلات البيع لاستكمال مشاريع الشركة ودعم العمليات التشغيلية والخطة المستقبلية.