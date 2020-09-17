"القابضة" تستحوذ على 22% من أرامكس

أعلنت "القابضة" "‪ADQ‬" إحدى كبريات الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، استحواذها على نسبة تبلغ حوالي 22% من حصة رأس المال المُصدر بشركة "أرامكس" المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "القابضة" "‪ADQ‬" إن عملية الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم "أرامكس" عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.

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وأضاف "تحظى أرامكس بمكانة كمزوّد لحلول النقل والخدمات اللوجستية ومن شأن هذه الخطوة أن تكمل محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية والتي تضم كلا من موانئ أبوظبي ومطارات أبوظبي والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه أرامكس لمواصلة تعزيز مكانتها في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لأن تكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالميا ً".

وذكر أنه "في ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام، تحظى عمليات أرامكس في خدمات استلام وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو".