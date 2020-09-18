"الرياضة" تطرح استطلاعا لـ "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات"

طرحت وزارة الرياضة اليوم استطلاعا عاما لمشروع "لوائح تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية" على موقع الوزارة والمركز الوطني للتنافسية وذلك للحصول على رأي المهتمين بهذا الجانب والمختصين بالمملكة حول هذا المشروع الذي ستعلن الوزارة تفاصيله خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة النوعية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في نمو الرياضة في المملكة لما لها من تأثير على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المجال الرياضي ونمو الإيرادات الاقتصادية منه وبالتالي تطوير القطاع الرياضي ونشر الألعاب المختلفة في المملكة إضافة إلى ترجمة توجهات وزارة الرياضة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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وستتاح الفرصة للمهتمين بذلك للاطلاع على لائحة المشروع وإبداء مرئياتهم بما يتعلق بضوابط اللائحة وآلية ومتطلبات التقديم عبر تحميل وثيقة الاستطلاع وتعبئتها ومن ثم إرسالها إلى (البريد الإلكتروني) حيث سيكون متوفرًا على موقع (وزارة الرياضة) وموقع (المركز الوطني للتنافسية) ابتداء من اليوم وحتى الاثنين 21 سبتمبر.

ودعت الوزارة كافة المهتمين والمستثمرين والعاملين بالقطاع الرياضي إلى المشاركة بشفافية في هذا الاستطلاع، الذي ستؤدي نتائجه دورا في الخطة المقترحة حول إجراءات تراخيص الأندية والأكاديميات والمراكز الرياضيّة الخاصة.