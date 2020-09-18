ترمب: قرار بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الأحد المقبل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قرارا بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل.

وبعد أن أعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قبل أيام أن الإدارة الأميركية تعكف على إجراء "مراجعة عميقة" للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة الرائج تيك توك، أطلقت "بايت دانس" ملاحظة مهمة.

وأكدت أنه سيكون على الصين الموافقة على صفقة بيع أعمال تيك توك TikTok في الولايات المتحدة لشركة (أوراكل) Oracle، موضحة أن محاولتها لدرء الحظر في الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا.

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يأتي هذا بعد أن قدمت أوراكل اقتراحًا إلى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيسمح لها بأن تصبح شريكًا تقنيًا في التطبيق الرائج، إذ تأمل (بايت دانس) في تجنب أمر ترمب بتجريد أعمال الشركة في الولايات المتحدة.

ويضع اقتراح أوراكل تصورًا يجعل أعمال تيك توك العالمية TikTok Global شركةً مقرها في الولايات المتحدة.

وقال كودلو إن "الأمن والملكية" عاملان مهمان في عملية المراجعة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترمب، وفقا لوكالة "رويترز".

وتجري بايت دانس مناقشات مع كل من أوراكل وول مارت للحصول على حصص في العمليات الأميركية، ويمثل هذا الأمر خروجًا عن الصفقة التي كادت أن تكتمل منذ عدة أسابيع بقيمة بين 20 و30 مليار دولار.

وانهارت هذه الصفقة بعد أن تراجعت الصين، قائلة: إن بايت دانس تحتاج إلى الموافقة على صفقة تتضمن تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها تيك توك.

وقدمت بايت دانس اقتراحًا يتجنب بيع الأصول الأميركية أو كل تيك توك – التي قال ترمب إنها ضرورية لتجنب الحظر – بسبب المحادثات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) ومسؤولي الخزانة.

وتعول بايت دانس على أن اقتراحها مع أوراكل يعالج مخاوف لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) بناءً على طبيعة مخاوف الحكومة الأميركية بشأن مشاركة البيانات.