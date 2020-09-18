صندوق الاستثمارات العامة: "سالك" ترفع حصتها في منيرفا فودز البرازيلية

قال صندوق الاستثمارات العامة إنه في إطار جهوده لضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، رفعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة للصندوق، حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية، التي تعد واحدة من أكبر منتجي اللحوم في أميركا الجنوبية، وثاني أكبر مصدر لها في البرازيل.

وأعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" عن زيادة حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83% وذلك في إطار مساهمة شركة "سالك" في تحقيق المستهدفات المناطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

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وقالت الشركة في بيان لها إن "منيرفا فودز" تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية وثاني أكبر مصدر في البرازيل إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم كما وتلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية حيث قامت خلال العام الجاري 2020م بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم وأضافت "سالك أن شريكها الاستراتيجي شركة VDQ في "منيرفا فودز" يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها .

وأشارت "سالك" أن شركة "منيرفا فودز" البرازيلية قد تأسست عام 1992م وتدير 25 مصنعا للسلخ في أميركا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2020 وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70% وكانت شركة "سالك" قد بدأت عملياتها عام 2012م وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.